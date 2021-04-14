هاني مهنا يكشف تطورات حالته الصحية بسبب كورونا

الوكيل الاخباري - كشف الموسيقار الكبير هاني مهنا عن آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، قائلاً: "الحمد لله في تحسن بطيء في صحتي وأتلقى بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس والحمد لله على كل شيء".

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وكان النجم هاني شاكر، نقيب الموسيقيين قد أكد الأسبوع الماضي إصابة الموسيقار هاني مهنا بفيروس كورونا، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة وأنه يتلقى العلاج في المنزل وحالته لا تستدعي الذهاب للمستشفى، وأنه يتابع حالته مع زوجته هاتفيا، متمنياً له الشفاء العاجل.



وتأتي إصابة هاني مهنا بفيروس كورونا بعد أيام من إعلان ابنته الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح إصابتهما بالفيروس وخضوعهما للعزل المنزلي واتباعهما بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس.



لها