هاني مهنا يكشف ردة فعل سميرة سعيد بعد أن طلقها-فيديو

الوكيل الإخباري - كشف الموسيقار المصري هاني مهنا للمرة الأولى عن تفاصيل طلاقه من الفنانة المغربية سميرة سعيد.



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وأكد هاني مهنا أن سميرة سعيد هي من طلبت الزواج منه بعد طلاقه الأول، لكن لم يرضَ خوفاً من إلقاء اللوم عليها في طلاقه، وقال: "علاقتنا كانت وشها حلو علينا احنا الاتنين، وكنت بالنسبة ليها مؤسسة فنية متحركة، وكنت أتدخل في اختيار ملابسها حتى تبقى لامعة دائما".



كما صرح خلال حلوله ضيفاً على الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب في برنامج "سابع سما"، بأن سبب الطلاق الأساسي هو الخلاف على إنجاب الأطفال، وأكد أن سميرة سعيد إنهارت عندما طلقها، وقال: "سميرة سعيد انصدمت من الطلاق .. ووقعت من طولها و جابولها ليمون".

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