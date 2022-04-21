هبة الدري ترفض مسامحة زوجها في حضرة الموقف

الوكيل الإخباري - أحداث مشوقة عديدة حملتها الحلقة 18 من مسلسل حضرة الموقف الذي يُعرض على شاشة MBC دراما، من أبرزها زيارة عبد العزيز (نواف العلي) لشيخة (هبة الدري) في المستشفى وطلب السماح منها بعد أن كان السبب في فقدانها لجنينها.



أيضاً ناصر (محمد الدوسري) صارح والدته نورة (زهرة الخرجي) بنيته الزواج من أوليفيا (ليالي دهراب) والمواجهة المتوقعة بين الأم وابنها المدلل تتابعونها في الحلقة الـ19 من مسلسل "حضرة الموقف".

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والمفاجآت لم تتوقف عند هذا الحد، فليلى (عبير أحمد) قدمت مشهداً مؤثراً عند اكتشافها لخيانة زوجها وليد مع امرأة أخرى، وكان حديث المتابعين اليوم على السوشال ميديا.

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