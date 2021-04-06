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الثلاثاء، 06-04-2021 11:21 ص

هجوم جديد على الفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب تغريدة

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الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على حسابها الخاص بتويتر، تغريدة كشفت من خلالها أنها سوف تقدم تتر مسلسل "لحم غزال" الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق.

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وقالت شيرين في تغريدتها: "الحمدلله تم الاتفاق وغناء تتر مسلسل لحم غزال لصديقتي وحبيبتي النجمة غادة عبد الرازق. ويا رب يكون وشنا حلو على بعض في الشهر الكريم زي مشاعر بإذنك يا رب، وكل سنة وانتوا طيبين".


وتسببت تغريدة شيرين في الهجوم عليها، وذلك بسبب كتابتها تغريدة سابقة لها كشفت فيها أن كل ما قيل عن غنائها التتر لا أساس له من الصحة، حيث قالت: "بعد نزول أخبار وجود صوتي على تتر مسلسل في رمضان اؤكد عدم وجود اي تعاقد بذلك حتى الآن، تصبحوا على خير".


وعلق عدد كبير من الجمهور على ذلك الأمر مؤكدين أنها قصدت بتلك التغريدة إثارة الجدل وعمل شو إعلامي ودعاية للمسلسل.

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق قد أعلنت في منشور لها غناء الفنانة شيرين عبد الوهاب لتتر مسلسلها "لحم غزال" لترد عليها شيرين بأنها لم تتعاقد على غناء أي تتر لمسلسل في رمضان لتثار أخبار عن أزمة بين الفنانتين بسبب هذا الأمر، ليعلن بعدها الملحن محمد رحيم عن تعاونه مع شيرين في غناء تتر المسلسل.


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