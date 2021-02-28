الأحد 28-02-2021
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الأحد، 28-02-2021 01:11 م

هجوم حاد على هيا الشعيبي بسبب ما فعلته بعد تلقيها خبر وفاة مشاري البلام!.. فيديو

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الوكيل الاخباري - أحدثت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي الضجة مجدداً بسبب فيديو قامت بتسجيله إثر إعلان وفاة مواطنها الفنان مشاري البلام. وظهرت في المقطع الذي تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" وهي تعبر عن شعورها بالصدمة.

ويبدو أن هذا لم يلقَ استحسان الكثير من المتابعين. ورأى هؤلاء في هذا نوعاً من الاستعراض. واشار آخرون إلى أن الحزن لا يظهر على ملامحها وانتقدوا ما اعتبروه استغلالاً لهذه المناسبة الحزينة.

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ويشار إلى أن إصابة البلام بالمرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد ظهرت بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح حيث عانى من مضاعفات شديدة.

 


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