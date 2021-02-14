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الأحد، 14-02-2021 11:18 ص

هجوم حاد من أحمد الفيشاوي على الفنان محمد رمضان.. فيديو

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الوكيل الاخباري - استضافت الإعلامية إنجي علي في برنامجها "أسرار النجوم، الفنان المصري أحمد الفيشاوي، الذي عاود الهجوم على الفنان محمد رمضان من جديد، بعدما أكد أنه قدم أغنية "نمبر 2" لأنه الوحيد بين زملائه الممثلين الذي يستطيع الرد على محمد رمضان، بعد اتجاهه إلى الغناء، لأنه "رابر".

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وأوضح أنه لم يتجاهل ما يفعله محمد رمضان أو يقوله في أغنياته، ولأنه رابر فالطبيعي أن يرد عليه، موضحاً أنه يوجه رسالة إلى محمد رمضان يطالبه فيها بعدم غناء "الراب" والاكتفاء بالتمثيل والرقص.


وكشف أحمد الفيشاوي أنه يسمع أغاني محمد رمضان ويتابع أعماله، ويحب أغنية "إنساي" التي يشارك فيها سعد لمجرد و"مافيا".


وعن لقب "نمبر 1" قال إن هذه الفكرة في مهنة التمثيل تتغير في كل موسم، وأعطى مثالاً أنه قد يطرح أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد الفيشاوي ومحمد رمضان أفلاماً في وقت واحد، ويحقق محمد رمضان أعلى إيرادات فيكون هو الأول، وبعدها بثلاثة أو أربعة أشهر يتغير الوضع ويصبح نجم آخر هو الأول.


وأكمل مؤكدا أنه لا يُمكن لأي شخص أن يبقى رقم واحد طوال حياته، فالطبيعي أنه يقع الإنسان ويمر بتجارب عديدة ويقف على قدميه من جديد، هذه هي الحياة.

 


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