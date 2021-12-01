الأربعاء 01-12-2021
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الأربعاء، 01-12-2021 12:16 م

هجوم على عمر كمال بسبب رقصه وما قاله على المسرح

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الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمطربَي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، خلال احتفالية خاصة على هامش حفلهما في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وظهر عمر كمال في الفيديو وهو يرقص مع حسن شاكوش على أنغام إحدى أغنياتهما، ويلوّح بيده ممسكاً بـ"مسبحة صلاة"، وفق ما قاله الجمهور.

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إلا أن تصرف كمال هذا استفز الجمهور، وانهالت المنشورات عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مطالبةً بإيقافه عن الغناء، كما طالب البعض بمحاكمته .

 

 

كما أثار عمر كمال استياء الجمهور بعدما غيّر كلمات في أغنية "بنت الجيران"، فبدلاً من "خمور وحشيش" استخدم "تمور وحليب"، مما دفع الكثيرين لانتقاد تصرفه هذا والذي وصفوه بالمبالَغ فيه.

 

المصدر - لها 

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