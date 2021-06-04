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الجمعة، 04-06-2021 02:06 م

هجوم على محمد رمضان عقب فيديو التحفظ على أمواله

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الوكيل الاخباري - شن عدد من الفنانين المصريين هجوما حادا على الفنان محمد رمضان بسبب فيديو نشره عبر "فيسبوك"، أعلن فيه أن البنك الذي يتعامل معه حجز على أمواله، دون أن يكشف عن سبب الحجز.

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وهاجم عمرو مصطفى عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" رمضان قائلا: "أنا خضت مشاكل كتيرة جدا مالهاش قيمة، وفي برنامج العرافة رمضان اللي فات، طلعت وقدمت نصيحة لمحمد رمضان إنه يستفيد بتجربتي ويبطل مشاكل، لكن للأسف النهارده اتفاجئت بيه بيحاول قلب الحقائق، بفيديو يخص مشكلته الشخصية في التحفظ على أمواله.. غير تلميحاته".


وأضاف: "لا يا رمضان، احنا مش في حاجة لفلوسك ولا لفلوس أي حد، والجمهور المصري اللي انت بتخاطبه بمشكلة شخصية، ده جمهور واعي جدا، وأنا واجبي أني أحذرك".

 

كما سخر الفنان خالد سرحان من محمد رمضان، وكتب في منشور على "فيسبوك": "صحيت من النوم النهاردة على مكالمة من موظف البنك بيقولي جم يسحبوا قسط القرض اللي عليا ملقوش فلوس في الحساب.. عايز اقول للبنك عيب كدا انا لحم كتافي من خيركم والـ75 جنيه اللي في الحساب انا معايا في البيت قدهم 3 مرات ولا يهمني".


والانتقادات لم تقتصر على الفنانين فقط، فقد وصف الإعلامي مصطفى الفيديو الذي نشره رمضان بالـ"غريب خاصة أن محمد رمضان ذكر كلمة تحفظ وهي معلومة خاطئة".


وأشار إلى أن "أي مستثمر يسمع هذا الحديث يخشى على الاستثمار في مصر ولكن ما حدث هو حكم قضائي بسبب الطيار المتوفى أبو اليسر ولا دخل للدولة فيه"، مضيفا: "الطيار حصل على حكم بـ6 ملايين جنيه ومات ولم يحصل على أي مليم.. لا بد من وجود قدر من الخجل والحياء".

 

روسيا اليوم

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