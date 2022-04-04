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الإثنين، 04-04-2022 12:47 م

هجوم على مسلسل عمرو سعد ومطالبات بوقف عرضه

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الوكيل الإخباري - حملة هجوم شرسة واجهها مسلسل "توبة" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، حيث دشن رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، "هاشتاغ" "مسلسل توبة لا يمثل بورسعيد"، مطالبين بوقف عرضه مؤكدين أنه يسيء لمدينة بورسعيد وأهلها

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هاجم المغردون المسلسل قائلين: "اللي زار بورسعيد أو اللي حابب يزورها مايخدش معلوماته من المسلسل ده لأنه لا يمثل بورسعيد إحنا أول محافظة بدون عشوائيات.. ومعندناش تكاتك خالص.. والبنات هنا مش بتلبس الأرطه على راسها وهي خارجة. وقبة مبني هيئة قناة السويس مش في وسط البلد كفاية عك بقي عن بورسعيد".


وأضاف البعض الآخر: "لما تيجوا تعملوا مسلسل عن بورسعيد ابقوا اسألوا الأول زهقتونا بجد بلاش قرف بقى"


بينما هاجم البعض ظهور مشاهد بلطجة في العمل وقالوا: "البورسعيدية مش بلطجية، بنات بورسعيد أشيك بنات ف مصر مش بيمشوا بأرطة وبوك بورسعيد مفيهاش توك توك يا روح أمك وقبل ما تعمل مسلسل ف بورسعيد اعرف شوارعها الأول مش تغير معالم البلد ع مزاج اللي جايبينك الهيئة مش جنب شارع كسرى وسوق السمك مش جمب سوق البالة".


يذكر أن مسلسل "توبة" من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، حسن أبو الروس، انتصار وغيرهم من النجوم ومن إخراج أحمد صالح

 

 

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