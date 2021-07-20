الثلاثاء 20-07-2021
الوكيل الاخباري

فاوتشي: نبحث حصول الجميع على الجرعة الثالثة

الكاظمي: تحديات كبيرة تواجه الإصلاح الاقتصادي من أطراف متضررة منه

الجيش الفرنسي يعلن تحطم مقاتلة تابعة له شمالي مالي

الاحتلال يهاجم منزل عائلة أسير مقدسي

الملك يعزي مساعد مدير الأمن العام

إعطاء أكثر من 4.6 مليون جرعة لقاح

الفيضانات تجتاح 12 مدينة وسط الصين

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية بالاردن اليوم

وفيات كورونا عالميا تكسر حاجز 4.1 مليون

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

الثلاثاء، 20-07-2021 06:29 م

هجوم على منّة فضالي بسبب ياسمين عبد العزيز

2021_6_26_14_27_27_667


الوكيل الإخباري - تعرضت الفنانة المصرية منة فضالي لهجوم واسع خلال الساعات الماضية، بعدما قالت إن ياسمين عبدالعزيز زميلة لها بالوسط الفني، لكن لا تجمعهما علاقة صداقة.

اضافة اعلان

 

وكتبت فضالي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "للتوضيح لكل الناس لما كتبت ماعرفش ياسمين يعني ماعرفهاش معرفة شخصية مين مايعرفش ياسمين؟ مش فاهمة يا ريت يكون فيه عقل يا جماعة ومش صحاب أيوة فعلًا".

 

وتابعت: "قلت زملاء إيه الغلط في كلامي مش فاهمة؟ الدنيا انقلبت ليه؟ الواحد يكتب حاجة تقولوا بنتلزق وتريند مانزلش تشتمونا، ليه كده ليه؟ عمومًا مش أنا اللي غلطانة في التعبير بالعكس أنا ماغلطش فيها، قبل ما تكون نجمة دي مريضة أنتم إيه ربنا يسامحكم".

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد أجرت عملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من الرحم، ورغم اعتيادية العملية، إلا أنه أثناء إجراء العملية في أحد المستشفيات الكبرى، حدث خطأ ما أثناء نقل الدم، ما استلزم حصولها على أكياس من الدم والبلازما.


ونقلت ياسمين عبدالعزيز للعناية المركزة، وهي تعاني من تلوث وتسمم في الدم، ما ترتب عليه دخولها من جديد غرفة العمليات من أجل إجراء عملية جراحية جديدة خلال الساعات المقبلة.

المصدر - روسيا اليوم 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5fb6956315f5e

أسرار فنان العرب محمد عبده

5951067_1487934473

باسم مغنية يعايد والده الراحل بكلمات مؤثرة - صورة

45456Image1-1180x677_d

الموت يفجع الفنان أحمد شيبة - صورة

وائل-كفوري-وانغام

'برضه بتوحشني' دويتو غنائي يجمع أنغام بـ وائل كفوري

2912667_1626672184

ياسمين صبري توجه رسالة في عيد الأضحى - صورة

6-18

حراسة مشددة على غرفة العناية المركزة حيث ترقد ياسمين عبد العزيز

أخبار متعلقة
17224343191626339628

تامر حسني يرد على حلا شيحة بعد هجومها عليه - صورة

290258_0

شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجه رسالة جديدة