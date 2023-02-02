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الخميس، 02-02-2023 11:24 ص

هجوم على نيللي كريم بسبب زوجها هشام عاشور

نيللي-كريم-وحبيبها


الوكيل الإخباري- بعد طرح برومو مسلسلها الجديد "روز وليلى"، الذي تشارك فيه الفنان الكبيرة يسرا، تعرضت الفنانة نيللي كريم، لهجوم كبير بسبب ظهور زوجها هشام عاشور بأحداث العمل.

ووجه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هجومهم على نيللي بسبب مشاركة زوجها هشام عاشور في المسلسل من دون أن يكون له تاريخ في العمل الفني سوى أنه زوجها.

وكشف المهاجمون عن وجهة نظرهم من خلال تعليقاتهم حيث قال أحدهم: "هي كل واحدة اتجوزت واحد هتخليه يمثل؟"، فيما علق آخر قائلاً: "هو من امتى كان بيمثل!"، فيما علق ثالث بقوله: "عايزين تفرضوا علينا أزواجكم ليه وهما مبيعرفوش يمثلوا".

ورداً على هجوم الجمهور على زوجته أكد هشام عاشور، أنه يمثل منذ ما يقرب من 12 عاماً ولكن في أميريكا، موضحاً أنهما حاولا تأجيل الإعلان عن العمل لأكبر وقت ممكن لمنع الألسنة من التحدث عن الأمر.

وكانت الشركة المنتجة، قد طرحت البرومو الرسمي لمسلسل "روز وليلى"، بطولة يسرا ونيللي كريم وذلك تمهيدًا لعرضه خلال وقت قريب، إلا أنها حذفته من على صفحاتها الرسمية بعد حملة الهجوم على نيللي وزوجها.

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