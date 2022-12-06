هجوم عنيف على الفنان أحمد السقا .. ما القصة ؟

الوكيل الإخباري-فور الإعلان عن تقديم مسرحية بعنوان “سيدتي الجميلة" بطولة أحمد السقا وريم مصطفى بموسم الرياض يعيد فيها شخصيتى فؤاد المهندس وشويكار تسبب ذلك فى حالة من الجدل حيث تعرض أبطال المسرحية لهجوم شرس سوء من المبديعن والجمهور العاشق للراحلين فؤاد المهندس وشويكار وهو ما دفع ابطال المسرحية للدفع عن العمل والذى من المقرر ان يعرض اليوم فى موسم الرياض.

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ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لأزمة مسرحية “سيدتى الجميلة” بين مؤيد ومعارض للفكرة.



هاجم عدد من المبدعين أبطال مسرحية “سيدتى الجميلة” فور طرح البوستر الرسمى للمسرحية والذى حمل أحمد السقا وريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن، وكان ذلك من قبل ابناء الراحلين فؤاد المهندس وشويكار فضلا عن هجوم بعض النقاد والفنان فاروق فلوكس الذى شارك المهندس فى المسرحية والذى عبر عن استيائه من إعادة مسرحية "سيدتى الجميلة للراحل فؤاد المهندس وشويكار، من بطولة أحمد السقا، محمد عبد الرحمن توتا، علاء مرسي، محسن منصور، ريم مصطفى، ومجموعة من الفنانين، قائلا إن ذلك تشويه لايقونة جميلة فى المسرح المصري.



وأضاف فاروق فلوكس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الإثنين، أن مسرحية سيدتى الجميلة عمل مصري ومسرحية صميمة ولو أنها قصة أجنبية وقدمة الراحل فؤاد المهندس بنجاح منقطع النظير وأرفض إعادة عرض مسرحية "سيدتى الجميلة" مرة أخرى.



وتابع: "مسرحية سيدتى الجميلة تعتبر من أيقونات المسرح المصري، ونقطة فاصلة فى تاريخ المسرح المصري، وأثناء دخول مسرحية سيدتى الجميلة كانت التذكرة بـ 90 قرشا وهي أغلى تذكرة دخول في المسرح المصري".



وأكمل: "دور الراحل فؤاد المهندس في مسرحية سيدتى الجميلة من الأداور التى تدرس ولا يستطيع أحد تكرارها مرة أخرى"، مشيرا إلى أنه لا يعيب على الفنان أحمد السقا ولكن لا يدرى تصميمه على إعادة تقديم مسرحية سيدتى الجميلة مرة أخرى، كما أن شويكار فنانة مبدعة بينما ريم مصطفي لا يعرفها، متوقعا ألا تستمر المسرحية شهر فى المسارح المصرية.



وهاجم ابن فؤاد المهندس “محمد” فريق عمل المسرحية قائلا : "إن إعادة تقديم عرض سيدتي الجميلة، لن يحظى بالنجاح التي حققته المسرحية التي علقت في وجدان وأذهان الجمهور حتى اللحظة الحالية.

وأضاف ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفنان أحمد السقا، صديقه لكنه لم يستشِره في إعادة تقديم العرض، معلقا «أنا بقوله الله يوفقك لكنه ما سألنيش عن فكرة إعادة تقديم العرض مرة أخرى».



وتابع ابن فؤاد المهندس، أن تقديم مسرحية “سيدتي الجميلة” مجددا، سيضع صناع العرض الجديد في مقارنة مع نجوم كبار مثل فؤاد المهندس وشويكار، والمؤلف بهجت قمر، وهذه المقارنة لن تكون في صالح العرض الجديد، أو صناعه.



واستطرد ابن فؤاد المهندس «مين هيقدر يقدم افيهات فؤاد المهندس أو دلع شويكار أو يكتب نص مماثل للراحل بهجت قمر حتى لو كان ابنه أيمن هو الذي سيكتبه.. لا يمكن مقارنة الشبل بالعملاق مهما كان»، لافتاً إلى أنه كان من الأفضل أن يقوم أيمن بهجت قمر بكتابة عمل جديد.



وأوضح ابن فؤاد المهندس، أنه حتى لو تم كتابة سيناريو أخر وافيهات جديدة لعرض سيدتي الجميلة، فلن يكون مثل الرائعة القديمة التي أحبها الملايين من الجمهور.

وعلقت الناقدة ماجدة خيرالله على إعادة تقديم مسرحية سيدتي الجميلة للراحل فؤاد المهندس وشويكار بأنه انتحار فني.



وكتبت ماجدة خيرالله على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: رغم اني لا أحب المصادرة علي أي تجربه فنيه ، مهما كانت غرابتها، أو كونها تحمل عوامل فشلها ، ولكن أن يفكر أحمد السقا باعاده شخصيه فؤاد المهندس في المسرحيه الخالده سيدتي الجميله ، فهذا نوع من الانتحار الفني،ولسنا في حاجه لانتظار النتائج.



وتابعت خيرالله: أما أن تقوم ريم مصطفي بتقديم شخصيه صدفه بعطشجي التي قدمتها كتله المواهب شويكار، فهي جرأه تقترب من الوقاحه.



دفاع عن المسرحية

ودافع الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، منتج مسرحية سيدتي الجميلة عن المسرحية واستغرب من حالة الجدل والهجوم على إعادة تقديم المسرحية قبل عرضها.



وأوضح أيمن بهجت قمر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، قائلا: "متعجب مما يحدث وتحديث النص شيء طبيعي وبيحصل طول العمر واللي مش طبيعي أن في ناس من الأجيال الجديدة مش مستوعبة هذه الفكرة ويعتبروا أن ده إفلاس".



وتابع: أنه قصد تسمية المسرحية بنفس الاسم "سيدتي الجميلة" لأنه يرى أن الأجيال الجديدة لا تشاهد الأعمال القديمة والأبيض والأسود، مضيفا: "المسرحية ميكس بين روح العمل القديم وهذا الزمان".



وأضاف: "أعيد إحياء نفس ديكور مسرحية سيدتي الجميلة بالألوان في موسم الرياض، وقررت إحياء اسم والدي في المسرح مرة أخرى وكتابة من عالم بهجت قمر على افيش المسرحية"، لافتا إلى أن نجوم المسرحية شعروا بمسئولية كبيرة بعد الجدل الدائر على العرض، كما ناشد بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على المسارح لإعادة إحياء المسارح المصرية.





أحمد السقا يرد على الانتقادات

وأقيم مؤتمر صحفى لأبطال العرض المسرحى قبل ليلة عرضها أمس، حيث رد أحمد السقا عن سؤال: "لماذا قررت تقديم سيدتى الجميلة على المسرح وأحياؤها مرة أخرى؟ ألم تخف من الانتقادات التي وجهت لك؟".



وأجاب أحمد السقا، عن الأسئلة قائلا "ليه تحرمونى أنى أقدم حاجة عن فنان عظيم بحبه "فؤاد المهندس".. وأنا كان نفسى أقدم مسرحية من أعماله العظيمة التي أثرى بيها الفن المصرى، ولا شك أن المسرحية ستظل في وجدان كل الجمهور العربى، ولذلك لا تحرمونى من تجربة جديدة ستكون في تاريخى المهني".



وأكد أحمد السقا على هامش المؤتمر الصحفى قائلاً: الفنان العظيم فؤاد المهندس في إحدى اللقاءات التليفزيونية صرح وقال أنه بيحب أحمد السقا، ولذلك أكن له كل الحب والاحترام، ومن تلك المنطلق قررت أنى أقدم حاجة عن الفنان العظيم فؤاد المهندس .



وعن الانتقادات التي طالت العرض المسرحى قبل عرضه.. تابع أحمد السقا حديثه مؤكداً أن أغلب الاعمال التي قدمها العظماء يتم إعادة تقديمها بشكل عصرى وحديث، وهذا لم يجرح الأعمال الاصلية ، على العكس، فكلها أعمال قيمة ولها تاريخ كبير، ولم يمنع من تقديم تلك الاعمال خاصة إذا كانت ناجحة ولها بريق مع الجمهور مثل سيدتى الجميلة.



إعادة عرض مسرحية سيدتي الجميلة

ويعود النجم أحمد السقا للوقوف على خشبة المسرح مجدداً بعد غياب دام 19 عاماً وتحديداً من تقديمه مسرحية "كدا أوكيه" عام 2003، حيث يستعد السقا لعرض مسرحية "سيدتى الجميلة" في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية بدءً من يوم 6 ديسمبر المقبل وحتى يوم 10 من نفس الشهر، وذلك بعدما انتهى من البروفات التي أجراها على مدار الأسابيع الماضية.



واختار أحمد السقا أن تكون عودته إلى المسرح من خلال "سيدتى الجميلة" التى تعد من أيقونات المسرح المصرى، وهى أحد روائع روائع الكاتب المسرحى العالمى برنارد شو، وقدمها فؤاد المهندس وشويكار سابقاً عام 1969، فيما يعيد السقا تقديمها مرة أخرى برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وكتب لها المعالجة الدرامية أيمن بهجت قمر ومن إخراج حسن عبد السلام.



صدى البلد

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