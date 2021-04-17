هجوم لاذع على ملوك الجدعنة في مصر واتهامات بتجميل صورة البلطجية

الوكيل الاخباري - وجهت الفنانة المصرية سماح أنور، انتقادا لاذعا لمسلسل "ملوك الجدعنة" الذي يعرض في رمضان ويقوم ببطولته النجمان مصطفى شعبان وعمرو سعد.

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وانتقدت سماح طريقة ظهور أبناء البلد التي جاءت في المسلسل.



وقالت سماح، أمس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ابن الحلال ما بيشيلش مطوة على فكرة ولا بيحشش، ولا بيستضعف، ولا قليل الأدب، ولا بيشتم البنات والستات علشان هو راجل بقى ولازم نخاف منه وكده ولا حاجة".



وأضافت: "وعن ملوك الصياعة بس السنة دي بييسموها جدعنة، وفكنا بقى من حوار دي نماذج من المجتمع والجو البلدي القديم ده، عايزني أحبه واتعاطف معاه ليه، حتستفيد إيه فهمني".



وأثار المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا بين المشاهدين، حيث عبر الكثيرين عن وجهة نظرهم تجاه المسلسل.



فقال أحدهم: "أنا مش شايف ملوك جدعنه فى الصورة، أنا شايف ناس زى البلطجية المخرج عايز يقنعنا بيهم أن دول مثال للجدعنة والمرجلة وبعدين يخلص المسلسل نشوف بقى نسخ مكرره على الكورنيش وف كل منطقة وكل مكان أمثال البهوات".



وقالت مغردة أخرى: "بيوتنا مش كدة وللأسف هو ده اللى احنا بنصدره للأجيال الجديدة. ونرجع نقول الشباب مالها ومال حالها .. انكروا الباطل وأرفضوه .. لأن دول مش ملوك الجدعنة. دول ملوك الشبحنة والسرسجة والبلطجة".



يذكر أن مسلسل "ملوك الجدعنة" هو بطولة النجوم: عمرو سعد، ومصطفى شعبان، وياسمين رئيس، ورانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

المصدر : سبوتنك



