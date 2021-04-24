هجوم وانتقادات وغضب من الرياضيين والفنانين على رامز جلال

الوكيل الإخباري- حالة من الغضب أصابت الوسطين الرياضي والفني من الإهانات المتعمدة لرامز جلال في برنامجه «رامز عقله طار» وتحولت حالة الغضب إلى تهديدات باللجوء إلى القضاء والمطالبة بتعويضات مالية كبيرة وإيقاف عرض باقي حلقات البرنامج.

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في بداية حلقات البرنامج، وأثناء وصول الضيف إلى منطقة التصوير يقوم رامز جلال بالتعليق على وصوله بعبارات مسيئة وألفاظ اعتبرها البعض إهانة بالغة ووصل الأمر إلى إهانة رموز فنية ورياضية لا علاقة لها بالبرنامج، وفي حلقة محمد هنيدي أطلق رامز بعض التشبيهات «السخيفة» التي طالت الضيف بالإضافة إلى إهانة الكابتن "حلمي طولان" عندما قام بالاستهزاء من «الكاب» الذي يرتديه هنيدي مشبهه بالكاب الخاص الذي يرتديه الكابتن حلمي طولان في إشارة اعتبرها الوسط الرياضي إهانة بالغة.

كما تعرض رامز لبعض الرموز الفنية مثل الفنان «أركان فؤاد» وكانت البداية في حلقة «حمو بيكا» عندما تحدث بعدم قدرة «بيكا على السير أو اللعب بسبب حذاء أركان فؤاد الذي يرتديه في إشارة اعتبرها الوسط الفني إهانة شديدة لنجم في حجم أركان فؤاد.

وتأتي أكبر إهانات رامز للضيوف أثناء التقاط الصور التذكارية قبل ركوب لعبة «هوب دروب سمليتور» والذي تدور أحداث المقلب بداخله وأثناء التقاط الصور يقوم رامز برفع يديه خلف رأس الضيف لتشبيهه برأس الحيوانات وهذا حدث مع 90 في المئة من النجوم الذين قام باستضافتهم، في حين رفض رامز عمل تلك الإشارة المهينة للضيوف العرب خاصة السعوديين ومنهم «فهد المولد» الأمر الذي أثار حالة من الغضب والثورة الأخلاقية ضد ما يقوم به رامز وزادت حدة الغضب الذي وصل إلى مرحلة التهديد برفع قضايا لوقف حلقات البرنامج والحصول على تعويضات مالية ضخمة بسبب ما أسموه بالتفرقة الأخلاقية الذي يقوم بها رامز بين نجوم الرياضة المصريين والنجوم العرب.

المصدر: لها