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الخميس، 26-08-2021 01:12 ص

هدى المفتي بدون ضمان في موسم دراما شتاء 2022

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الوكيل الإخباري - انضمت الفنانة الشابة هدى المفتي لقائمة نجمات الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا"، وتعاقدت رسميا على أول حكاية من بطولتها المطلقة، وتحمل اسم "بدون ضمان"، ومن المقرر عرضها في موسم دراما شتاء 2022.

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حكاية "بدون ضمان" هي الحكاية الثانية في الموسم الجديد من مسلسل "إلا أنا" سيناريو وحوار يوسف وجيه إخراج ياسمين أحمد كامل التي تعمل على التحضيرات الخاصة بالعمل على شخصيات الحكاية، واختيار الفنانين المشاركين في البطولة.

وينطلق عرض الموسم الثانى من مسلسل "إلا إنا" يوم السبت المقبل على قناة DMC و DMC دراما، وذلك بعرض أولى حكايات العمل بعنوان "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وإخراج أحمد يسرى.

يذكر أن حكايات مسلسل "إلا أنا" حققت نجاحا لافتا بعدما فرضت أسلوبا خاصا للمعالجة الدرامية يعتمد على تقديم حكاية في 10 حلقات فقط، تناقش واحدة من قضايا المرأة معتمدا على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية.

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