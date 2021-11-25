الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 02:06 م

هدى المفتي تكشف كواليس كليبها مع عمرو دياب

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الوكيل الإخباري - كشفت ممثلة وعارضة الأزياء المصرية هدى المفتي في مقابلة خاصة لـ"لها" كواليس تجربتها في بطولة كليب النجم عمرو دياب "الدنيا بترقص"، قائلةً: "كان تجربة مميزة، لأنني شاركت من خلالها مع النجم الكبير عمرو دياب، أفضل مطرب في الشرق الأوسط لأكثر من 25 سنة، لذا فهي لي ليست تجربة مختلفة فحسب، بل تجربة بمستوى عالمي".

ورداً على سؤال عن إطلالتها الأخيرة في "مهرجان الجونة السينمائي" حيث لفتت الانتباه إلى فقداها الوزن، أجابت: "عانيتُ مشكلة صحية كبيرة تسبّبت في فقداني الكثير من الوزن، وهو ما لفت انتباه الجمهور والإعلام.

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