هدى حمدان تصدم الجميع بسيارتها الفارهة - فيديو

الوكيل الإخباري - أثارت الفنانة الأردنية هدى حمدان ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد استعراضها سيارة باهظة الثمن من ماركة "بنتلي بنتايغا" عبر صفحتها الخاصة في تطبيق "إنستغرام".

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ونشرت حمدان مقطع فيديو وثّقت خلاله لحظة حصولها على السيارة، التي يتخطّى سعرها المليون و200 ألف درهم إماراتي، أي ما يفوق الـ 325 ألف دولار أميركي وعلّقت على المقطع قائلةً: "شكراً شركة (ثري إكس) للسياحة والسفر على البنتلي تينن ما شاء الله".

المصدر - لها