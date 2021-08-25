الأربعاء 25-08-2021
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الأربعاء، 25-08-2021 04:22 م

هدى حمدان تصدم الجميع بسيارتها الفارهة - فيديو

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الوكيل الإخباري - أثارت الفنانة الأردنية هدى حمدان ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد استعراضها سيارة باهظة الثمن من ماركة "بنتلي بنتايغا" عبر صفحتها الخاصة في تطبيق "إنستغرام".

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ونشرت حمدان مقطع فيديو وثّقت خلاله لحظة حصولها على السيارة، التي يتخطّى سعرها المليون و200 ألف درهم إماراتي، أي ما يفوق الـ 325 ألف دولار أميركي وعلّقت على المقطع قائلةً: "شكراً شركة (ثري إكس) للسياحة والسفر على البنتلي تينن ما شاء الله".

 

المصدر - لها 

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