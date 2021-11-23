هذا ما تحضر له ديمة الجندي في بيروت

الوكيل الإخباري - وصلت الممثلة السورية ديمة الجندي إلى العاصمة اللبنانية بيروت لتصوير مشاهدها في مسلسل "بيوت مع ورق" مع المخرج أسامة الحمد وإلى جانب سوزان نجم الدين وجيني إسبر ويوسف الخال وداليدا خليل ودانا جبر وطوني عيسى، ليكون المسلسل الثاني لها هذا الموسم.

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وتلعب في العمل العربي المشترك شخصية "مايا" المغرومة بأحد الشباب في المسلسل الذي كتبته آية طيب، والمقرر عرضه مطلع العام المقبل.

ويشار إلى أن ديمة الجندي انتهت منذ فترة قريبة مشاركتها في مسلسل "السفربرلك" مع المخرج الليث حجو، بينما يعرض لها حالياً مسلسل "السنونو" مع الممثل ياسر العظمة.

المصدر - الفن

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