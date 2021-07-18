هذا ما فعله راغب علامة قبل صعوده إلى المسرح في دبي - فيديو

الوكيل الإخباري - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان اللبناني راغب علامة، وهو يقوم بتمارين الضغط قبل صعوده الى المسرح، لإحياء حفله في دبي أوبرا أمس.

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وإفتتح راغب الحفل بأغنية "يا غايب تعالى"، وغنى غيرها من أغنياته القديمة والجديدة، بالإضافة الى الأغنية الوطنية أهداها الى دولة الإمارات العربية المتحدة، والى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك تكريماً لجهوده وإنجازاته سيما فيما بتعلق بمنح الإقامات الذهبية، بالاضافة الى إنجازاته في مجالات عديدة كالأمن والسلامة والتسامح والتعايش.



الأغنية بعنوان "يا شعب زايد"، من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، ألحان فايز السعيد، توزيع نور هاشم، ميكساج جاسم محمد، وتسجيل ستوديوهات فايز السعيد، أما الوتريات ففي تركيا كما تمّ تسجيل صوت راغب في بيروت.



ونشر راغب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صوراً من الحفل وعلّق: فعلاً كانوا ليلتين من العمر على مسرح أوبرا دبي في إمارات المحبّة والتّسامح والسلام.. سحر خاص لا مثيل له، وتنظيم رائع جداً يراعي أصول التّباعد الاجتماعي، مع جمهور مُحبّ وراقي بأجواء لا تُنسى.. بحبّكم كلّكم الى اللقاء في حفلات أخرى ان شاء الله".





المصدر - الفن