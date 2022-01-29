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السبت، 29-01-2022 12:24 م

هذا ما فعله رامز جلال بعد حصوله على جائزة الأكثر مشاهدة - صور

رامز-جلال


الوكيل الإخباري - قابل النجم رامز جلال نبأ فوزه بجائزة البرنامج الأكثر مشاهدة في حفل توزيع جوائز Joy Awards، بالسجود على المسرح تعبيراً عن امتنانه لنجاح برنامجه الأخير "رامز عقله طار".

وعبر رامز عن سعادته بهذه الجائزة خاصة أنها متعلقة بنسب مشاهدة، وقال رامز جلال: "أنا فرحان جداً وسعيد إني بتكرم على المشوار اللي أنا مشيته مع MBC، وكنت دايما لما حد كان بينتقدني جامد كنت ببقى عارف إن ربنا شايل لي حاجة كبيرة، وأحب أشكر كل اللي وقفوا جانبي في البرنامج، معالي المستشار تركي آل شيخ طبعا، وكل مجموعة الـMBC، وأي حد يا جماعة عملت فيه مقلب وزعلان مني، أنا آسف".

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