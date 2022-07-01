هذا ما قاله عمر كمال لوالدته- صورة

الوكيل الاخباري- شارك الفنان المصري عمر كمال صورة جديدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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وظهر عمر كمال في الصورة برفقة والدته، مرفقاً الصورة بتعليق، عبر من خلاله عن مدى حبه لها، ومؤكداً أن كل شيء جيّد يأتي بسبب رضا الأم، وقال: "عمرك ماهتشوف نجاح ولا فلاح ولا عزة ولا رزق ولا صلاح حال إذا لم يكن لك خير في أمك".

وقد تفاعل المتابعون مع صورة كمال ووجهوا عبارات الحب له ولوالدته.



وكان قد قدم عمر كمال إعتذاراً من صناع أغنية "حاجة مستخبية" للفنان محمد حماقي، بعد تصريح حسن شاكوش حيث قال إن لحن أغنية "حاجة مستخبية" مسروق من لحن أغنية تركية، وبعدها تم حذف الأغنية "بنت الجيران" عن يوتيوب.



ووجّه عمر كمال اعتذاره لملحن الأغنية مديَن وقال: "كل الاحترام ليك وكل صناع العمل المحترم يا مدين، وأنا تواصلت معاك كتير في بداية الأغنية وبعتلك الفيديو فعلًا، ودي أغنية ضافت لينا كتير جدًا وكانت سبب كبير في انتشارنا، وأنا بتأسف ولكم كل الاحترام".





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