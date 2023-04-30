هذا ما قاله مدير أعمال شيرين عبد الوهاب عن حالتها الصحية

الوكيل الإخباري- أثارت النجمة شيرين عبد الوهاب قلق محبيها بعد حفلها الأخير، في دبي، حيث اعتبر العديد منهم أن حركاتها كانت غير متوازنة وغير سليمة، وصولاً إلى وقوعها على خشبة المسرح.

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فبعد وقوعها على المسرح وإصابة قدمها والقلق الذي أثارته في نفوس محبيها، أكد مدير أعمالها إيهاب صالح أنها لا تعاني من أي شيء وحالتها الصحية جيدة.

وردّ مدير أعمالها على التساؤلات التي رافقت ظهور شيرين من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على السوشيال ميديا، وكتب قائلاً: "جمهور شيرين أنا دايما عارف أنكم سند وضهر ليها.. بس عمري ما كنت أتخيل أنكم بالحجم والعظمة دي بجد ما شاء الله.. عايز أطمنكم إن شيرين بخير".



وأضاف: "خرجت من المستشفى بعد شوية فحوصات وإشاعات على رجليها.. بعد ما تحاملت على نفسها عشان تكمل الحفل بنجاح.. شكراً بجد على كل الحب والدعم دة".

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