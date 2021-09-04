السبت 04-09-2021
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السبت، 04-09-2021 07:05 م

هذا ما كشفه شقيق ياسمين عبد العزيز عن وضعها الصحي

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الوكيل الاخباري- صرح الممثل المصري وائل عبد العزيز في مداخلة له مع الإعلامي المصري عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أن شقيقته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز بصحة جيدة وتتعافى تدريجياً، وقال: "أقول للناس إطمئنوا ياسمين بخير، وإن شاء الله تعود لبيتها عن قريب، مقدرش أحدد هترجع أمتى، لكن هي هترجع لما تبقى تمام ونفسيتها كويسة.. لسة قافل معاهم إمبارح هي وأحمد وهما بخير وكويسين، هي فاصلة شوية عن الأخبار، وهي محتاجة لحاجة زي كدة، والفترة دي كانت صعبة في الحصول على الفيزا، لكن أحمد قدر يحصل عليها ويسافر لياسمين".

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الجدير ذكره أن وائل قد كشف أمس معلومات جديدة عن حالتها الصحية بعد نقلها لسويسرا لإستكمال علاجها.


وكتب وائل في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي منشوراً أكد فيه أن ياسمين بخير، قائلاً: "ياسمين بخير الحمد لله، وهترجع قريب لبيتها وشغلها، وخبر وفاتها شائعة وضيعة.. ربنا يجعل يومي قبل يومها". كما نشر صورة فيلمها "الدادو دودي".

 

المصدر: الفن

 

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