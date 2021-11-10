هذا ما لا تعرفه عن صباح فخري

الوكيل الإخباري - رحل ملك القدود الحلبية صباح فخري في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 عن عمر يناهز ال88 عاماً.

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جال صباح فخري في عواصم ومدن العالم فأطرب اجيالاً متعاقبة من محبي الفن الشرقي الاصيل، كانت علاقته بالجمهور مميزة اذ امتلك اسلوباً خاصاً بإشعال الجمهور الحاضر من خلال رقصته الخاصة على المسرح، حيث تميّز بحركة يديه ودورانه حول نفسه، في محاكاة لرقصة الدراويش.

كان صباح فخري يحب النظر الى الجمهور امامه وما كان يتعب خلال ساعات من الغناء على وقع تصفيق الجمهور وتمايل الحاضرين طرباً.

قدّم صباح الدين ابو قوس وهو الاسم الحقيقي للفنان القدود للمرة الأولى من خلال أثير إذاعة دمشق وغنّى "مالك يا حلوة مالك".



تراجعت حالته الصحية في العشر سنوات الاخيرة وكان مقلاً بإطلالاته الاعلامية.

المصدر - الفن