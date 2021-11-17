الأربعاء 17-11-2021
الوكيل الاخباري

الدكتور نذير عبيدات يوضح بشأن عودة الاغلاقات

الصحة توضح حول سبب ارتفاع اصابات كورونا

دوقة كورنوال تزور مدرسة الأميرة تغريد في القويسمة

دوقة كورنوال تشيد بما حققته المرأة الاردنية وتؤكد أهمية تمكينها

وفاة و3 إصابات بحادث سير في اربد

ارتفاع كبير على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بذريعة طعن جنديين بالقدس

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

السفارة المغربية في عمان تحتفي بالذكرى 66 لاستقلال المغرب

الملك يهنئ سلطان عُمان بالعيد الوطني لبلاده

الأربعاء، 17-11-2021 04:46 م

هذا هو الأمر الوحيد الذي يدفع غادة عبد الرازق لحضور المهرجانات

7522796-1516701050


الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق انها لا تحب زحمة المهرجانات والسجادة الحمراء لذا هي لا تحضر هذه الفعاليات.

اضافة اعلان

 

قالت بأن منظمو المهرجانات يعزموها لحضورها لكنها تجد ان هذا الامر يطلب منها مجهوداً كبيراً مصرحة: "الناس في منتهى الاحترام وبيعزموني.

 

بس هي تركيبة شخصيات، وانا مش من الشخصيات اللي تلبسيها وتقولي لها امشي على الريد كاربت. انا شخصية ما بتكلمش كتير فمطلوب مني مجهود كبير... البس واحط مكياج، وامشي على الريد كاربت واتكلم مع الناس واعمل 50 انترفيو...انا ما بحبش الزحمة ولا الكلام الكتير ولا الاضاءة الكتير لأني عشت فيها حياتي".

 

الحالة الوحيدة التي تدفع غادة عبد الرازق للذهاب الى المهرجان هي في حال تكريمها حسب ما قالت.

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
منى-واصف

منى واصف تغني لـ أم كلثوم.. وجمال صوتها يلفت المتابعين

RAMI-AYACH

رامي عياش يستعد لمشروعه الجديد في السعودية

2043276-484118173

شاهد...دينا الشربيني بفيديو طريف مع أصدقائها

alg-resize-mel-gibson-jpg

بعد تمثيله بأربعة أجزاء ميل جيبسون يعود لـ Lethal Weapon كمخرج

نانسي-عجرم

نانسي عجرم الفنانة الأكثر متابعة عربيا - صورة

ريتا-حرب

ريتا حرب تتعرض لحادث سير مروع وتنقل الى المستشفى - فيديو

أخبار متعلقة
c02a82f2-87ef-48c1-bd77-c1c410653e1e

غادة عبد الرازق بأحدث ظهور مع زوجها - صور

20211024102334748ST

فيلم صومالي يفوز بالجائزة الكبرى بالمهرجان الأفريقي

20180904_222910_3070

حقيقة سقوط ريم البارودي في مهرجان الجونة

c02a82f2-87ef-48c1-bd77-c1c410653e1e

غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بخطوة بعيدة عن التمثيل