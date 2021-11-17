هذا هو الأمر الوحيد الذي يدفع غادة عبد الرازق لحضور المهرجانات

الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق انها لا تحب زحمة المهرجانات والسجادة الحمراء لذا هي لا تحضر هذه الفعاليات.

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قالت بأن منظمو المهرجانات يعزموها لحضورها لكنها تجد ان هذا الامر يطلب منها مجهوداً كبيراً مصرحة: "الناس في منتهى الاحترام وبيعزموني.

بس هي تركيبة شخصيات، وانا مش من الشخصيات اللي تلبسيها وتقولي لها امشي على الريد كاربت. انا شخصية ما بتكلمش كتير فمطلوب مني مجهود كبير... البس واحط مكياج، وامشي على الريد كاربت واتكلم مع الناس واعمل 50 انترفيو...انا ما بحبش الزحمة ولا الكلام الكتير ولا الاضاءة الكتير لأني عشت فيها حياتي".

الحالة الوحيدة التي تدفع غادة عبد الرازق للذهاب الى المهرجان هي في حال تكريمها حسب ما قالت.

المصدر - الفن