هذه حقيقة إنفصال رنا سماحة عن زوجها

الوكيل الإخباري - بعد أن أثارت الجدل حول إنفصال الفنانة المصرية رنا سماحة عن زوجها الملحن المصري سامر أبو طالب، أوضح سامر الأمر بفيديو نشره بصفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهر لاثنائي بالفيديو وهما يحتفلان بجنس المولود الأول لهما، وهو ذكر.



وعلق سامر قائلاً: "أولا الحمدلله، ثانيا هقول الكلمتين الجايين دول لأم مالك مراتي وحبيبتي وأم ابني اللي اكتشفت في الفترة اللي فاتت دي إني مقدرش أعيش من غيرها".



وتابع: "ولا حتى بكون مبسوط في أي حاجة حتى أبسط الأشياء، هي لازم تكون فيها معايا، بحبها أوي بجد يمكن كنت أوقات بعند، بس اكتشفت إني فعلا مينفعش أكون غير ليها".



وأضاف أبو طالب: "هي متنفعش تكون غير ليا، آسف لو زعلتك في أي حاجة، وربنا يباركلي فيكي ويحفظنا من كل شر، ويبعد عننا الحسد والحقد، واللي كارهين يشوفونا مرتاحين وهاديين، والحمدلله دائما وأبدا".



وتوجه سامر لإبنه وقال: "نيجى بقى لبرنس قلبي ابنى وقرة عيني حبيبي وصاحبي وأخويا اللي لسه مشوفتوش مالك، مش هقولك غير إني بحبك، ولما تيجي بالسلامة هقولك حاجات كتير أوي نفسي أقولهالك، ومش هتفارق حضني أبدا، بحبك يا رنا وبحبك يا مالك، شكرا للناس اللى كانوا بيكتبولي كلمة حلوة عشان عاوزين يشوفونا تاني مع بعض".



وأعادت رنا نشر الفيديو بحسابها الخاص كاشفة عن إسم المولود وكتبت: "الحمدلله يا حبيبي ربنا يخلينا لبعض يا رب ويخليك ليا ولمالك يا رب ويبعد عننا أي حاجة وحشة، عيشنا فترة صعبة والحمدلله إنها عدت، مفيش بينا أسف يا أبو مالك".



وأضافت: "ربنا ميحرمناش من بعض ويحفظ بيتنا ويكبر ويعمر بوجودك وسطنا".

المصدر - الفن