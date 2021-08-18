هشام الهويش يعلن عن تقديمه أكبر برنامج مسابقات - فيديو

الوكيل الإخباري - أعلن هشام الهويش، مؤثر على السوشيال ميديا وممثل ومنتج ومقدّم برامج، عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، عن تقديمه أكبر برنامج مسابقات في العالم العربي عبر قناة sbc قريباً.

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وأوضح أن الدعوة للمشاركة في المسابقات الفريدة في البرنامج ستكون عامة لمن هم فوق 18عاماً، بشرط وجود مرافق معهم، وهي طريقة لكسب أموال هائلة في وقت قصير.

وجاءت هذه التجربة بعد أن نجح في تقديم برنامج مسابقات عبر الشاشة ذاتها بعنوان لا تقولها، الذي ترتكز فكرته على مشاركة المجتمع من الأماكن العامة بإحضار إجابة ملموسة وسريعة لسؤال المذيع من حولهم وعدم الإجابة شفهياً، ويكتسب المشارك مالاً في كل إجابة؛ فالسؤال الأول بـ 100 ريال سعودي مع 5 دقائق، وبعد اجتيازه قد يخاطر بطلب سؤال آخر، وحينها يَقصر الوقت ويتضاعف المبلغ وصولاً للسؤال الخامس الذي يتطلب دقيقة واحدة فقط للإجابة مقابل 1600 ريال سعودي، وهو مكون من 30 حلقة، وعُرض في إبريل الماضي.

وكذلك قدَّم نسخة عربية، في 2020، من برنامج كاربول كاريوكي بجولة في السيارة يستضيف خلالها فنانين لاكتشاف المدينة.