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الإثنين، 24-07-2023 01:35 م

هشام حداد لـ زوجته بعيد زواجهما: زعلنا وبكينا كتير

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الوكيل الإخباري- احتفل الاعلامي اللبناني هشام حداد وزوجته نتالي رزق بذكرى زواجهما الحادية عشر ووثقا اجواء عطلة رومانسية يقضياها معا.

وشارك هشام مع متابعيه عبر انستغرام صورا من اجواء احتفالهما، ارفقها بتعليق مؤثر تحدث خلاله عن اهمية وقوفهما الى جانب بعضهما ومساندتهما لبعضهما في كل محنة ووقت عصيب.

وكتب هشام في تعليقه: "صاروا 11 سنة.. بس هذه السنة غير.. السنة مرقنا بكتير محطات صعبة .. زعلنا وبكينا كتير.. بس تأكدنا أنو نحنا موجودين حد بعض ولبعض، وإن شاء الله مع كل هالحب إللي بيناتنا بكون بكرة أحلى وأحلى".

بدورها، ردّت نتالي عليه بتعليق أعربت فيه عن حبها الكبير له، كما شكرته على دعمه واهتمامه الكبير بها، معلّقة: "شكرًا لكَ على وجودك معي دائمًا، وبقائك إلى جانبي.. عيد زواج سعيد، وحب أبدي"، ليرد عليها هشام بتعليق: "أحبك نونا".

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