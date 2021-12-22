هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي - صورة

الوكيل الإخباري - كشف الفنان هشام عباس في تصريحات صحافية، أن التعليق الذي كُتب على صفحة في "فيسبوك" تحمل اسمه، ويدعم فيه الفنان أدهم نابلسي في قرار اعتزاله الفن، لا يمت إليه بصلة، مؤكداً أنها صفحة مزيفة رغم توثيقها بالعلامة الزرقاء، وأنه تقدّم ببلاغ لحجب تلك الصفحة لما تسبّبه له من مشكلات.

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وكانت صفحة تحمل اسم الفنان هشام عباس قد تسببت في إثارة الجدل، بعد تعليق نُشر فيها على قرار اعتزال الفنان أدهم نابلسي، وجاء فيه: "صوته جميل جداً ربنا يثبته".





وظنّ البعض أنها الصفحة الرسمية لهشام عباس، لكنه أكد أنها رغم توثيقها، وحتى كل المنشورات التي تَرِد عليها لا تخصه.



وكان الفنان أدهم نابلسي قد فاجأ جمهوره بقرار اعتزاله الغناء، ليثير بذلك جدلاً بين المؤيدين والمعارضين لقراره هذا.

المصدر - لها

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