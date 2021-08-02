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الإثنين، 02-08-2021 02:51 م

هكذا أصبحت بطلة مسلسل كاسندرا بعد أكثر من 20 سنة - صور

كاسندرا


الوكيل الإخباري - هل تتذكرون بطلة المسلسل المكسيكي الشهير "كاسندرا"؟ بعد أكثر من 20 عاماً على عرض المسلسل، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً حديثة للممثلة المكسيكية كورايما توريس، التي لعبت دور الفتاة الغجرية الفقيرة، والتي تتحوّل خلال أحداث المسلسل إلى سيّدة غنيّة، على مدى 150 حلقة.

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وظهرت الممثلة التي أسرت المشاهدين بجمالها ورشاقتها، وقد حافظت عليهما، لا بل أصبحت أجمل من قبل، وبجسم ممشوق وشعر أسود قصير.


يذكر أن مسلسل "كاسندرا" دخل موسوعة "غينيس" كأكثر المسلسلات مشاهدة حول العالم، وتمت دبلجته إلى عدد كبير من اللغات العالمية، كما لاقى رواجاً كبيراً في العالم العربي.

 



 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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