هكذا أصبح شكل الطفل 'حماصة' في فيلم عسل اسود بعد 11 عاماً.. شاهد

الوكيل الاخباري - تداول عدد من الحسابات التي تهتم بأرشيف المشاهير على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صوراً قديمة وحديثة لعبدالله رمضان الذي ظهر طفلاً بدور "حماصة" في فيلم "عسل أسود" إلى جانب الفنان المصري أحمد حلمي.



وقارن المتابعون بين شكله في الماضي وذلك الحالي حيث أصبح شاباً وسيماً. ويشار إلى أن الفيلم جمع عدداً من أبرز وجوه الشاشة المصرية مثل إيمي سمير غانم وإدوارد وإنعام سالوسة وهشام اسماعيل.

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وعُرض الفيلم في العام 2010 حيث حقق نجاحاً كبيراً حيث تناول الفيلم قصة مصري هاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية برفقة والديه حين كان في العاشرة من عمره.



وبعد مرور 20 عاماً قرر العودة إلى مصر ليواجه الاختلاف في طرق التفكير ونمط الحياة والعادات بين بلده الأصلي وبلده الثاني.

وفي هذه الأثناء يتعامل معه الجميع بطريقة جيدة لأنه يحمل جواز السفر الأميركي. إلا أن الأمور تنقلب رأساً على عقب عندما يفقد الجواز فتتغير المعاملة وتصبح سيئة. وتتخلل هذا الكثير من التفاصيل والأحداث التي تتراوح بين الكوميديا والدراما.

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