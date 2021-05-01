هكذا إستفاد إياد نصار من الحظر المنزلي بسبب كورونا

الوكيل الإخباري- أكد الفنان إياد نصار، أن فترة الحظر بسبب فيروس كورونا، كانت مفيدة بالنسبة له نظرًا لأنه شعر بقربه من أبنائه، لافتًا أنه أصبح لديه منهج في تعامله مع أبنائه، مشددًا على ضرورة وجود وقت ليقضيه بصحبة عائلته وأنه لا شيء يمكن أن يؤثر على الوقت المخصص للعائلة.



وتحدث خلال لقائه مع برنامج "بيت الكل" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عن فيلم "الممر"، مشيرًا إلى أن مشروع الفيلم كان تحديًا نظرًا لأن آخر فيلم تناول حرب أكتوبر كان "الرصاصة لا تزال في جيبي"، لافتا أن "فيلم الممر تحدث عن حرب الاستنزاف، وأن أبطال الاستنزاف كانوا يؤمنون بالنصر وأنك تضحي بكل شيء لتمهد للنصر، وأنهم كانوا مؤمنين بفكرة واحدة وهي الوطن".



وأوضح نصار أنه لم يفكر في تجربة تقديم البرامج، مؤكدًا أنه سيفشل حال محاولته العمل كمذيع، موجهًا رسالة لجمهوره "أنا اتولدت في السعودية في الرياض من أصول فلسطينية وعشت في الأردن واتحركت لمصر ومفيش لحظة في أي مكان كنت موجود فيه كنت حاسس بغربة وده إحساس كل شاب عربي بيتحرك وبتكلم مصري وأردني وشامي وعراقي، وأنا موجود بمكاني، وبقول للشباب العربي انتمائك لأرضك وحبك لبلدك حقيقي وأرضك هي امتدادك".



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المصدر: لها