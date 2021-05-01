السبت 01-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

دراسة جديدة تكشف ما الذي يفعله اعتياد شرب القهوة في الدماغ

خروج قطار مصري جديد عن السكة الحديدية - صور

إعطاء اللقاح دون منصة في حال تطعيم كافة المسجّلين

التربية : نتابع قضية الطلبة الأردنيين في كازاخستان

وزارة التربية لـ الوكيل : رقم قياسي بعدد طلبة التوجيهي لهذا العام والامتحان في موعده

العمل تهنئ بعيد العمال

طلبة الطب مستاؤون باستثنائهم من نظام ناجح راسب

دودين لـ الوكيل : الحظر الجزئي سيطبق في العيد ولا حديث عن الحظر الشامل

صرف مستحقات تمكين لمتقاعدي الضمان غدا

وصول طائرة سياحية من بلغاريا إلى العقبة

السبت، 01-05-2021 11:30 ص

هكذا إستفاد إياد نصار من الحظر المنزلي بسبب كورونا

1_880262_original


الوكيل الإخباري- أكد الفنان إياد نصار، أن فترة الحظر بسبب فيروس كورونا، كانت مفيدة بالنسبة له نظرًا لأنه شعر بقربه من أبنائه، لافتًا أنه أصبح لديه منهج في تعامله مع أبنائه، مشددًا على ضرورة وجود وقت ليقضيه بصحبة عائلته وأنه لا شيء يمكن أن يؤثر على الوقت المخصص للعائلة.

وتحدث خلال لقائه مع برنامج "بيت الكل" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عن فيلم "الممر"، مشيرًا إلى أن مشروع الفيلم كان تحديًا نظرًا لأن آخر فيلم تناول حرب أكتوبر كان "الرصاصة لا تزال في جيبي"، لافتا أن "فيلم الممر تحدث عن حرب الاستنزاف، وأن أبطال الاستنزاف كانوا يؤمنون بالنصر وأنك تضحي بكل شيء لتمهد للنصر، وأنهم كانوا مؤمنين بفكرة واحدة وهي الوطن".

وأوضح نصار أنه لم يفكر في تجربة تقديم البرامج، مؤكدًا أنه سيفشل حال محاولته العمل كمذيع، موجهًا رسالة لجمهوره "أنا اتولدت في السعودية في الرياض من أصول فلسطينية وعشت في الأردن واتحركت لمصر ومفيش لحظة في أي مكان كنت موجود فيه كنت حاسس بغربة وده إحساس كل شاب عربي بيتحرك وبتكلم مصري وأردني وشامي وعراقي، وأنا موجود بمكاني، وبقول للشباب العربي انتمائك لأرضك وحبك لبلدك حقيقي وأرضك هي امتدادك".

اضافة اعلان
 

المصدر: لها

 




 

 


 

إقرأ ايضا
179922872_311449760340766_5944528301840016019_n

نيللي كريم تنهار من البكاء على الهواء عند تذكرها أكثر لحظة كسرتها في حياتها

غانم

الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

2021425115950139637549487901399733

بعد شائعات وفاته.. أول صورة للإعلامي زاهي وهبي من المستشفى

pic_161952

تطور جديد هام بشأن الحالة الصحية لـ خالد مقداد بعد اشاعة نبأ وفاته - صورة

DA72BBCC-14EE-48C5-B3FF-B79A4636D532

نقل سمير غانم و دلال عبد العزيز الى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية

764ad952-a7b3-4a74-9a86-539932a58cbf

مصر : تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز ونقلها للمستشفى

أخبار متعلقة
10412436-631961775

أول تعليق للفنان خالد النبوي بعد إصابته بفيروس كورونا

نيكول-سابا-يوسف-الخال

إصابة نيكول سابا وزوجها يوسف الخال بفيروس كورونا

F92E85A0-85C9-46E0-A753-DDAECA11D8C7

أول تعليق من زوج ياسمين صبري 'أبو هشيمة' بعد إصابته الشديدة بكورونا.. صورة

43-thrilling-facts-about-tom-cruise

تأجيل عرض 3 أفلام من بطولة توم كروز

720203016120703048808

هل يتجّه سيف نبيل إلى التمثيل؟

main_image5f5c170a6a020

رانيا عيسى تكشف تجربتها في مسلسل 'زوج تحت الإقامة الجبرية'