السبت 16-10-2021
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السبت، 16-10-2021 06:46 م

هكذا احتفل خالد مقداد وأولاده بعيد ميلاد زوجته مروة حماد

للللللللللللللللل


الوكيل الإخباري - احتفلت عائلة مؤسس قناة "طيور الجنة" خالد مقداد بعيد ميلاد زوجته مروة حماد، اذ حضّروا لها مفاجأة واشتروا الهدايا.

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وفي التفاصيل ان المعتصم بالله ذهب مع اخوته لشراء الهدايا، ومن ثم اشترى قالب الحلوى وأتى الى المنزل واجتمعوا الأخوة فيما بينهم وحضّروا للمناسبة، في حين ان والديهما كانا في زيارة أحد الأشخاص.

 

وبعدها وصلا وتفاجأت مروة حماد بالحفلة، وقدّموا لها الهدايا وعبروا عن محبتهم الكبيرة لها.

 

المصدر - الفن 

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