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الإثنين، 07-02-2022 04:23 م

هكذا طمأن رابح صقر جمهوره على صحته

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان رابح صقر عبر حسابه في موقع تويتر مقطع فيديو، ظهر فيه وهو يمارس الرياضة، وعلَّق عليه: "وقت الرياضة".

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كذلك نشر الفنان السعودي تغريدةً أخرى، كتب فيها: "حبايبي الله يسعدكم أنا أقوى وأكبر فيكم يا أحلى جمهور، واجد تغمروني بحبكم، أنا الآن في وضع صحي أحسن ولله الحمد، وتركت علاجات الاكتئاب. طلعتوني من جو الكآبة الله يسعدكم، أهم شيء الناس السلبية تبعد عني وعنكم. واجد أحبكم".

 

سيدتي

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