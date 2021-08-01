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الأحد، 01-08-2021 03:47 م

هكذا عايد وائل كفوري الجيش اللبناني - صورة

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الوكيل الإخباري - عايد الفنان اللبناني وائل كفوري الجيش اللبناني الذي يصادف عيده اليوم الأول من آب، وأطل وائل عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب :"كل عيد وإنت الشرف والتضحية والوفاء.

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كل عيد وإنت حامي بلادي لبنان"، وأرفق منشوره بالعلم اللبناني.


متابعو الفنان وائل كفوري أعجبوا كثيراً بمعايدته الخاصة بالجيش اللبناني، وتركوا له الكثير من علامات الإعجاب والتعليقات، التي أرفقوها بقلوب حمر، وتمنى المتابعون من خلال تعليقاتهم الكثيرة، أن يحمي الله نجمهم المفضل، ولبنان وجيشه وشعبه، وتداولوا منشور وائل عبر صفحاتهم الخاصة.

 


 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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