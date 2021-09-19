هكذا علقت نيللي كريم على قصة ظهورها كموديل في كليب جديد

الوكيل الإخباري - نفت الفنانة نيللي كريم مشاركتها رامي عاشور، شقيق زوجها لاعب الاسكواش والفنان هشام عاشور، في فيديو كليب أغنيته الجديدة "النار القايدة" وظهورها كموديل في الأغنية.

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وقالت نيللي كريم في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، إنها ليست موديل حتى تظهر في كليب غنائي، ولكن تظهر في كليباتها فقط، مؤكدة أن الأخبار التي تم تداولها بشأن ذلك غير صحيحة بالمرة.



وعن إمكانية اتجاه زوجها إلى عالم الغناء، خصوصًا أنه ظهر في مقاطع فيديو وهو يغني لها، قالت نيللي كريم ضاحكة: "هو بيغني آه بس ليا أنا، لكن مش في دماغه إنه يغني".

المصدر - لها