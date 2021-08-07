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السبت، 07-08-2021 09:37 م

هكذا نعى عادل امام الراحلة دلال عبد العزيز - صورة

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الوكيل الإخباري - نعى الممثل المصري عادل إمام الممثلة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز عبر صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، فنشر صورة تجمعه بها وبإبنه المخرج المصري رامي إمام من كواليس تصوير المسلسل الأخير الذي جمعهما " فالنتينو" و عرض في رمضان 2020.

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وأرفق عادل إمام الصورة بتعليق: "البقاء لله الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز ربنا يرحمها و يغفرلها و يدخلها فسيح جناته و يصبر بناتها و اهلها".


يذكر أن دلال عبد العزيز فارقت الحياة اليوم السبت عن عمر 61 عاماً بعد صراع مع المرض، وقد أعلن عن الامر الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة المصرية دنيا سمير غانم.


ونشر رامي صورة دلال على صفحته، وكتب تعليقاً :"أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، انا لله وانا إليه راجعون، ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما".


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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