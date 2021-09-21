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الثلاثاء، 21-09-2021 04:28 م

هل اعتزلت دنيا وإيمي سمير غانم الفن ؟

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الوكيل الاخباري- رد مهرجان "أيام القاهرة للدراما العربية" على الأنباء التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية حول اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم بعد اعتذارهما عن المشاركة في المهرجان.

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وقال القائمون على المهرجان إن الأنباء الرائجة عن دنيا وإيمي "غير صحيحة"، مشيرين إلى أن لديهما تعاقدات على بطولات في أعمال فنية، وسيتم البدء بتصويرها قريبا، وكان هناك اتفاق بالفعل على حضورهما حفل الافتتاح ولكن ظروفهما النفسية لم تسمح.


ولفت المهرجان لمعاناة إيمي ودنيا من فكرة الخروج مرة أخرى للجمهور ومواجهة مشاعر الحزن والشفقة، حيث أن إيمي تصارع أحزانها ولكنها حتى الآن غير قادرة على استعادة حياتها الطبيعية، وتحتاج إلى المزيد من الوقت للتأقلم على الوضع الجديد خاصة وأن حياتها كلها كانت مرتبطة بوالديها حتى بعد الزواج.

 

المصدر: فوشيا

 

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