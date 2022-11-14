هل تعود مي عز الدين للسينما قريبا؟

الوكيل الإخباري-قبل سنوات أعلنت الممثلة مي عز الدين بأنها تستعد لعمل سينمائي "فتفوتة" حيث تقدم شخصية عقلة الإصبع، والعمل من تأليف أحمد البيه إلا أن العمل توقف دون الإعلان عن أسباب وقد علمنا بأن مي عادت تفكر في العودة مرة أخرى للسينما خاصة بعد غياب لسنوات عديدة ركزت خلالها على الدراما التلفزيونية.

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وهو ما جعلها ترغب أولا في الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل "سوق الكانتو" مع الممثل أمير كرارة ومن ثم العمل على اختيار عمل جديد سينمائي وليس شرطا أن تكون بطلته المطلقة فتفكر مي في تحقيق نقلة مختلفة في نوعية الشخصيات التي تقدمها مثلما قدمت السنوات الماضية في المسلسلات.



خاصة وأنه عرض عليها العديد من الاعمال السينمائية لتشارك كبطلة نسائية وهو ما جعلها تعيد التفكير في الأمر.

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