هل تنازل جوني ديب عن التعويض المادي من طليقته ؟

الوكيل الإخباري-ظهرت محامية جوني ديب في عدة من البرامج التلفزيونية صباح الأربعاء، لانتقاد مزاعم أمبر هيرد بأن المحاكمة كانت غير عادلة.



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ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، ظهرت المحامية كاميل فاسكيز وبنجامين تشيو في برنامج Good Morning America ثم على شبكة Law and Crime - التي غطت المحاكمة دون انقطاع.



وقالوا كيف كان جوني سعيدًا الآن بالفوز وأنه "لم يبتسم هكذا منذ ست سنوات" - عندما بدأت مشاكله مع هيرد.



كما انتقدوا ادعاء هيرد بأنها خسرت المحاكمة لأنه أقوى منها وشعبية ، قائلين إنه `` خطأ تمامًا '' أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا وأن هيئة المحلفين ببساطة لم تعجبها لأنها - على عكس جوني - " لم يتحمل المسؤولية عن أي شيء.



فيما اقترحت المحامية كاميل فاسكيز وبنجامين تشيو أن جوني ديب قد يتنازل عن الحكم البالغ 8 ملايين دولار الذي أمرت طليقته السابقة بدفعه له، حيث قال محامي هيرد إنها لا تستطيع تحملها وكشفوا بالأمس عن خطط لتقديم استئناف.





صدى البلد

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