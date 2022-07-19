الثلاثاء 19-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السفير البطاينة يقدم أوراق اعتماده للرئيس الألماني

الملك يعزي الرئيس المصري بضحايا حادث السير بمحافظة المنيا

توصيات لإعفاء المزارعين من رسوم الفوائد على القروض

افتتاح دورة أصدقاء الأمن العام بمركز شابات غرب إربد

الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في بيت حانون

كريشان يزور بلديات محافظة مادبا

تعرض سيدة لإصابات بالغة إثر حريق داخل مزرعة

التنمية تحذر وتنفي صرف 350 دينار لكل فرد اردني - صورة

بلدية الجيزة تبحث آلية ربط وتشغيل نظام تتبع للمركبات

بلدية غرب اربد تكشف حقيقة الدوار الصغير

الثلاثاء، 19-07-2022 03:40 م

هل رفضت ياسمين صبري التعاون مع غادة عبد الرازق بتصوير مسلسل ؟

4271528_1658231957


الوكيل الإخباري-بعد تداول شائعات حول خلاف بين الممثلتين غادة عبد الرازق وياسمين صبري حول مسلسل "دنيا" المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2023، ما أدى إلى توقف التصوير بسبب رفض ياسمين صبري مشاركة دور البطولة، إلا أن وبعد 12 عاما أطلت غادة عبد الرازق في حوار تلفزيوني مع مقدمة البرامج ياسمين عز على إم بي سي مصر، ونفت هذه الشائعات وعبرت عن مدى حماسها للعمل مع ياسمين صبري، وقالت: "لأ، الكلام ده غير صحيح، بالفعل المسلسل عرض علينا، وأنا كنت سعيدة، وقلت لهم ياسمين ممثلة هايلة، وبحبها على المتسوى الشخصي.

اضافة اعلان


" وأشارت أن سبب عدم مشاركتهما في المسلسل هو النص: "اللي وقفنا الورق، كان مكتوب 3 حلقات فقط، ومحتاج يتظبط مش أقل من سنة ونصف، قلنا السنة الجاية لو لسه في نصيب هنشتغل عليه تاني."


تحدثت أيضا في المقابلة عن تفاصيل حياتها الشخصية والفنية وسر غيابها عن الشاشة.

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6537820_1658218582

مقطع فيديو لمنى واصف يتصدر الترند

sas

حسين السلمان يطلق أغنيته الجديدة "تعالا تفرح" باللهجة المصرية

180867Image1-1180x677_d

الموعد الجديد لطرح مسلسل " تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم

8cf6b9f8-ca3d-407e-aba1-8a9c1162329b

هنا الزاهد تكشف عن أصعب و أكثر دور يمثلها خلال مسيرتها الفنية

777s

بعد 14 عاماً .. تفاصيل عمل جديد يجمع بيرين سات بـ كيفانش تاتليتوغ

125939

صور جديدة لجوني ديب تتصدر السوشال ميديا

أخبار متعلقة
135508

أحدث ظهور للفنانة ياسمين صبري -صور

687063

باسم سمرة يرد على شائعات وفاته

ياسمين-800x549

أحدث اطلالة للفنانة ياسمين صبري -صورة

58ftg_0

شاهد..غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلادها الـ 52

9d72b191-95ef-4328-8723-aa00745ec06f

ياسمين صبري تطل على الجمهور بـ "لوك جديد"

22-06-22-532357370

ياسمين صبري بطلة مسلسل "الزواج سم قاتل"