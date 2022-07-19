هل رفضت ياسمين صبري التعاون مع غادة عبد الرازق بتصوير مسلسل ؟

الوكيل الإخباري-بعد تداول شائعات حول خلاف بين الممثلتين غادة عبد الرازق وياسمين صبري حول مسلسل "دنيا" المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2023، ما أدى إلى توقف التصوير بسبب رفض ياسمين صبري مشاركة دور البطولة، إلا أن وبعد 12 عاما أطلت غادة عبد الرازق في حوار تلفزيوني مع مقدمة البرامج ياسمين عز على إم بي سي مصر، ونفت هذه الشائعات وعبرت عن مدى حماسها للعمل مع ياسمين صبري، وقالت: "لأ، الكلام ده غير صحيح، بالفعل المسلسل عرض علينا، وأنا كنت سعيدة، وقلت لهم ياسمين ممثلة هايلة، وبحبها على المتسوى الشخصي.

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" وأشارت أن سبب عدم مشاركتهما في المسلسل هو النص: "اللي وقفنا الورق، كان مكتوب 3 حلقات فقط، ومحتاج يتظبط مش أقل من سنة ونصف، قلنا السنة الجاية لو لسه في نصيب هنشتغل عليه تاني."



تحدثت أيضا في المقابلة عن تفاصيل حياتها الشخصية والفنية وسر غيابها عن الشاشة.



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