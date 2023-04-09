هل شارك عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني ؟

الوكيل الإخباري- انتشرت صورة للفنان المصري عمرو دياب زعم العديد من مروجيها بأنها كانت خلال مشاركته في عزاء والد حبيبته السابقة الممثلة المصرية دينا الشربيني.



واعتقد متابعون أن صورة الهضبة كانت خلال استقباله الضيوف في عزاء والد دينا الشربيني، الذي أقيم مساء الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.



لكن تبين أن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة، واتضح أن صورة عمرو دياب تعود لأربعة أعوام سابقة، من عزاء والد المنتج حمادة إسماعيل، الذي توفي عام 2019.



وكانت دينا الشربيني قد استقبلت المعزين في وفاة والدها مساء الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من الفنانين.



ومن أبرز النجوم المشاركين هنا شيحة، هند صبري، هنا الزاهد، كندة علوش، إسعاد يونس، ليلى علوي، كريم محمود عبد العزيز، كريم فهمي، أحمد فهمي، كريم عبد العزيز، هنادي مهنا، هاني رمزي، محمود العسيلي، كريم فهمي، إنجي وجدان، أيتن عامر، ياسمين صبري، إيمي سمير غانم، حسن الرداد، وغيرهم.

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