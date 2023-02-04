السبت 04-02-2023
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السبت، 04-02-2023 09:37 ص

هل غادرت شيرين عبدالوهاب مصر ؟

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الوكيل الإخباري-كشف المحامي حسام لطفي عن أنّ ما تم تداوله حول استقرار المطربة المصريّة شيرين عبد الوهاب، في لبنان إلى جانب زوجها الفنان حسام حبيب، وتركهما العيش في مصر عارٍ تماماً من الصحة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"النهار" إلى أنّ موكلته وزوجها، لم يتركا مصر بشكل نهائي، ولم يستقرا في لبنان كما تداول البعض.

وتردّدت خلال الأيام الماضية، أنباء تفيد أنّ حفل المطربة المصريّة شيرين عبد الوهاب، في لبنان تم إلغاؤه، بسبب خلافها مع منظم الحفلات.

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وقال مصدر حينها إن ما تم تداوله عارٍ تماماً من الصحة، مشيراً إلى أنّ الحقيقة هي أنّهما لم يتفقا على العقد والأمور المادية، لكن لا توجد خلافات.


 




 

 


 

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