هل يتجّه سيف نبيل إلى التمثيل؟

الوكيل الإخباري- قال الفنان العراقي سيف نبيل أنه يحضر لجمهوره مجموعة من الأعمال الجديدة التي انتهى من تصويرها، ويقوم حالياً بوضع اللمسات النهائية عليها، وذلك مع المخرج سعيد الماروق، والمخرج الشاب دان حداد، واعداً محبيه بأنها أعمال ستكون أقوى من سابقها.



وأضاف سيف نبيل في لقاء صحفي له، أن تجربته في برنامج "عراق أيدل" كانت من أجمل التجارب المهنية، مبيناً أنه يستعد لتكرار هذه التجربة في المواسم المقبلة.



وبيّن سيف نبيل أن لا مانع لديه من خوض تجربة تمثيلية إذا تقدمت له عروض مناسبة، مؤكداً أنه تلقى العديد من العروض، لكن لم يجد نفسه في أي دور حتى الآن، مضيفاً بالقول: " الأمر وارد بكثرة، لكن الجمهور يحتاج دائماً إلى تقديم الأعمال الأفضل، ولا نستطيع تخييب ظنه، ولكن للحصول على الدور المناسب الذي أجد شخصية (سيف نبيل) به، سأصب تركيزي كاملاً على الأعمال الغنائية وتصوير الكليبات".



وعن طقوسه الرمضانية أشار سيف نبيل أنه يقضي معظم وقته مع عائلته وأصدقائه، معتبراً إياه "شهر العودة للذات والتأمل"، مضيفاً بالقول: "لا تختلف تفاصيل يومياتي، بين العمل والرياضة، نضيف اليها الجمعات على الإفطار والسحور مع الأصدقاء المقربين".

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وأما عن الأعمال والمسلسلات التي يشاهدها في شهر رمضان قال إنه يلتفت للعمل أكثر من نوعه، مبيناً أنه من خلال الإعلانات الترويجية التي طُرحت تبدو الأعمال واعدة حتى الآن بحسب تعبيره.



يشار أن آخر أعمال سيف نبيل أغنية "فدوه اروح اني" التي طرحها في مطلع العام عبر قناته الخاصة على "يوتيوب"، وهي من ألحانه، وكتبها محمد الجابوري، والفيديو كليب من إخراج حسين شعلان.

المصدر: لها