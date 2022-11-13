هل يعود مسلسل"وادي الذئاب" مجددا"؟

الوكيل الإخباري-افادت وسائل إعلام تركية ان الممثل التركي نجاتي شاشماز كشف عن عودته من جديد بمسلسل "وادي الذئاب"، وذلك بعد ان حقق من خلال سلسلته نجاحا كبيرا في تركيا والعالم العربي، لكن لم يعرف بعد الممثلين الذين سينضمون اليه.

اضافة اعلان



وكانت ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة نجاتي شاشماز، وقد أشاع البعض أنه تعرّض للإغتيال، الأمر الذي أقلق الجمهور، واتى الخبر تزامنًا مع سلسلة مثيرة للجدل بسبب الخلافات بين شاشماز وزوجته السابقة نجاهان كشيكجي.

وتبينت حقيقة هذه الشائعات، حيث نفت المواقع التركية خبر الوفاة.





اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة