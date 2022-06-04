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السبت، 04-06-2022 04:38 م

هنادي مهنا بأحدث اطلالة لها

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الوكيل الإخباري-نشرت الممثلة المصرية هنادي مهنا صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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وظهرت هنادي في الصورة ترتدي فستانا طويلا باللون البيج وبعض التفاصيل البنّية، وذلك على طريقة الأزياء المغربية، حيث تتواجد هنادي حاليا في المغرب.
وأرفقت هنادي الصورة بتعليق :"من مراكش بالحب".


تفاعل المتابعون مع صورة هنادي، وأثنوا على جمال هنادي وفستانها، وحاولوا إقناعها بارتداء هذا النوع من الأزياء بشكل مستمر.


يذكر أن هنادي قد شاركت مؤخرا في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ومجموعة من الممثلين، أبرزهم عمرو عبد الجليل، أيتن عامر.

 

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