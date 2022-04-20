هنادي مهنا تكشف سر رشاقتها في 'مكتوب عليا'

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة هنادي مهنا، عن سر تألقها ورشاقتها خاصة بعد ظهورها في دور سلمى، بمسلسل "مكتوب عليا" والذي تشارك فيه البطولة أمام الفنان أكرم حسني.



وقالت هنادي مهنا خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مطبخ الستات"، إنها رغبت أن تهتم بصحتها.

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وأضافت هنادي: "بحب الأكل المصري قوي، كمان ماما بتعمل أكل مصري كوارع وعكاوي، ودا السبب في زيادة الوزن".





وكانت هنادي قد كشفت سابقًا أنها طلبت من زوجها الفنان أحمد خالد صالح إعادة حفل الزفاف بعد أن فقدت الكثير من الوزن أو الخضوع لجلسة تصوير بزي الزفاف بعد فقدانها الوزن.

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