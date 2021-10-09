هنادي مهنا تكشف عن موقف غريب يوم زفافها - فيديو

الوكيل الإخباري - إحتفلت الممثلة المصرية هنادي مهنا بعيد زواجها الأول من الممثل المصري أحمد خالد صالح، ووجهت له رسالة أعربت فيها عن حبها له.

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وتحدثت هنادي بحديث إذاعي في برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم أف أم" عن علاقتها بزوجها قائلة: "شكرًا إن هو استحملني، ودي كبيرة قوي فأنا حابة أصفق له".

وتابعت مهنا: "ويارب أفضل معاه طول حياتي وهو عزيز على قلبي قوي".



كما إستذكرت موقف من حفل زفافها، إذ أن مجوهراتها إنقسمت بشكل غريب وأعلنت أنها ربطتها بخيوط لإنقاذ الموقف وقتها.

المصدر - الفن