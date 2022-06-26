هنا الزاهد بأحدث ظهور لها .. صورة

الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها بصورة جديدا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».



وظهرت هنا الزاهد في الصورة بجمبسوت أسود، واعتمدت مكياجاً جذاباً، مما نال إعجاب متابعيها.



وتعيش الفنانة هنا الزاهد حالة من النشاط السينمائي، حيث من المقرر أن تشارك في بطولة فيلمين سينمائيين خلال الفترة القادمة، الأول فيلم بحبك، ويشارك في بطولته الفنان تامر حسني ، ومن المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى.

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فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخه، شهد الشاطر، عالية راشد.







صدى البلد

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