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السبت، 04-09-2021 09:52 ص

هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان - فيديو

يريربرب


الوكيل الإخباري - بدت الممثلة المصرية هنا الزاهد متأثرة عند حديثها عن مرض والدتها.

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وخلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "cbc"، إنهالت دموع هنا وهي تروي كيف إكتشفت مرض والدتها والفترة التي مرت بها.


وأشارت الزاهد إلى أنها كانت تصور خلال هذه الفترة مسلسلها الكوميدي "حلوة الدنيا سكر" وهي تعيش أصعب فترة في حياتها، بحسب قولها بعد اكتشاف إصابة والدتها بسرطان الثدي.


كما أعلنت هنا الزاهد كيف علمت بالخبر، إذ أخبرتها شقيقتها فرح بإتصال هاتفي، فأجل مخرج العمل التصوير حينها.

 

 

 

المصدر - الفن 

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